Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçları yarın yapılacak

Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçları yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 (Merkez Spor Kompleksi)

16.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)

17.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (11 Nisan)

Rövanş karşılaşmaları, 4 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve tur atlayan takımlar, finale yükselecek.

Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak. 2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
