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2. Lig 2026-27 Sezonu Fikstürü Belli Oldu

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Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:

Beyaz Grup

Erbaaspor-Muşspor (Başlangıç saati yapılacak aydınlatma denetimi sonrası ilan edilecek)

16.30 GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947

16.30 Hatayspor-Güzide Gebzespor

17.00 Arnavutköy Belediyespor-Aliağa Futbol

17.00 Somaspor-68 Aksaray Belediyespor

19.00 Elazığspor-Sebatspor

19.00 Menemen FK-İnegöl Kafkasspor

19.00 Isparta 32 Spor-Adana Demirspor

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor

Kırmızı Grup

16.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor

16.00 1461 Trabzon FK-Sakaryaspor

16.30 Adana 01 FK-Erzincanspor

17.00 Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor

17.00 Karacabey Belediyespor-Serikspor

17.00 Kütahyaspor-İskenderunspor

19.00 Fethiyespor-52 Orduspor

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor

Kaynak: AA
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