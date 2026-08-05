2. Lig 2026-27 Sezonu Fikstürü Belli Oldu
Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:
Beyaz Grup
Erbaaspor-Muşspor (Başlangıç saati yapılacak aydınlatma denetimi sonrası ilan edilecek)
16.30 GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947
16.30 Hatayspor-Güzide Gebzespor
17.00 Arnavutköy Belediyespor-Aliağa Futbol
17.00 Somaspor-68 Aksaray Belediyespor
19.00 Elazığspor-Sebatspor
19.00 Menemen FK-İnegöl Kafkasspor
19.00 Isparta 32 Spor-Adana Demirspor
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor
Kırmızı Grup
16.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor
16.00 1461 Trabzon FK-Sakaryaspor
16.30 Adana 01 FK-Erzincanspor
17.00 Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor
17.00 Karacabey Belediyespor-Serikspor
17.00 Kütahyaspor-İskenderunspor
19.00 Fethiyespor-52 Orduspor
19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor