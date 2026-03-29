Futbol: Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'un 30 ve 33. hafta müsabakaları tamamlandı. Alınan sonuçlar belirli takımların performanslarını öne çıkardı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
Mardin 1969-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Ankara Demirspor-Menemen FK: 2-0
Güzide Gebzespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
Aliağa Futbol-ISBAŞ Isparta 32: 1-5
Beyaz Grup
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
GMG Kastamonuspor-Batman Petrolspor: 1-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Karacabey Belediyespor: 2-2
Muğlaspor-Altınordu: 0-1
Beykoz Anadoluspor-MKE Ankaragücü: 1-3
Kaynak: AA / Can Öcal