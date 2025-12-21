Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 17 ve 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Somaspor'u 6-0 mağlup ederken; Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Bucaspor 1928'i 1-0 yendi.
Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 17, Beyaz Grup'ta ise 18. haftaya beşer müsabakayla devam edildi.
Ligde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Somaspor: 6-0
Fethiyespor-Mardin 1969 Spor: 0-0
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)
ISBAŞ Isparta 32 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-1
Güzide Gebzespor-Ankara Demirspor: 2-0
Beyaz Grup:
Batman Petrolspor- Bucaspor 1928: 1-0
Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Merkür Jet Erbaaspor: 1-0
Altınordu-Kepezspor: 2-2
Karacabey Belediyespor-Beykoz Anadoluspor: 3-1