Futbol: Nesine 2. Lig

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 17 ve 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Somaspor'u 6-0 mağlup ederken; Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Bucaspor 1928'i 1-0 yendi.

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 17, Beyaz Grup'ta ise 18. haftaya beşer müsabakayla devam edildi.

Ligde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Somaspor: 6-0

Fethiyespor-Mardin 1969 Spor: 0-0

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)

ISBAŞ Isparta 32 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-1

Güzide Gebzespor-Ankara Demirspor: 2-0

Beyaz Grup:

Batman Petrolspor- Bucaspor 1928: 1-0

Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Merkür Jet Erbaaspor: 1-0

Altınordu-Kepezspor: 2-2

Karacabey Belediyespor-Beykoz Anadoluspor: 3-1

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
