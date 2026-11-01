Nesine 2. Lig'de 9. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 16 maçla sona erdi

Nesine 2. Lig'de 9. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 16 maçla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 9. hafta 16 maçla sona erdi. Kırmızı Grup'ta KCT 1461 Trabzon, Fethiyespor'u 2-1 yenerken Beyaz Grup'ta ise GMG Kastamonuspor, Seza Çimento Elazığspor'a 0-5 yenildi.
Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi 16 maçla sona erdi.
Ligde alınan sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon- Fethiyespor : 2-1
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1
Ekinciler İskenderunspor-12 Bingölspor: 0-1
Erzincan Futbol Yatırımları-52 Orduspor: 0-1
Adana 01 FK-MKE Ankaragücü: 1-1
Kütahyaspor-Karacabey Belediyespor: 3-1
Kırklarelispor-Serikspor: 0-3
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ankara Demirspor: 1-1
Beyaz Grup:
Efor Çay Erbaaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 2-0
Ankaraspor-Sebatspor: 0-3
68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor: 2-3
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Isbaş Isparta 32: 4-0
GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-5
Somaspor-Çorluspor 1947: 0-2
Menemen FK-Hatayspor: 3-0
İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol: 3-2