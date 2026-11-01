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Nesine 2. Lig'de 9. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 16 maçla sona erdi

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Nesine 2. Lig'de 9. hafta 16 maçla sona erdi. Kırmızı Grup'ta KCT 1461 Trabzon, Fethiyespor'u 2-1 yenerken Beyaz Grup'ta ise GMG Kastamonuspor, Seza Çimento Elazığspor'a 0-5 yenildi.

Nesine 2. Lig'de 9. hafta mücadelesi 16 maçla sona erdi.

Ligde alınan sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

KCT 1461 Trabzon- Fethiyespor : 2-1

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1

Ekinciler İskenderunspor-12 Bingölspor: 0-1

Erzincan Futbol Yatırımları-52 Orduspor: 0-1

Adana 01 FK-MKE Ankaragücü: 1-1

Kütahyaspor-Karacabey Belediyespor: 3-1

Kırklarelispor-Serikspor: 0-3

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ankara Demirspor: 1-1

Beyaz Grup:

Efor Çay Erbaaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 2-0

Ankaraspor-Sebatspor: 0-3

68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor: 2-3

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Isbaş Isparta 32: 4-0

GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-5

Somaspor-Çorluspor 1947: 0-2

Menemen FK-Hatayspor: 3-0

İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol: 3-2

Kaynak: AA
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