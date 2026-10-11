Haberler

Nesine 2. Lig'de 6. hafta tamamlandı, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta sonuçlar belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı. İki grupta bugün oynanan maçlarda Adana Demirspor Somaspor'u 3-0 yenerken, Elazığspor da Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı Grup'ta da Serikspor, Adana 01 FK'ye 0-1 mağlup oldu.

Nesine 2. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.

İki grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Serikspor- Adana 01 FK: 0-1

Karacabey Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2

Sultan Su İnegölspor-Fethiyespor: 2-1

Erzincan Futbol Yatırımları-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-1

52 Orduspor-Kırklarelispor: 2-1

Sakaryaspor-Ekinciler İskenderunspor: 2-2

Beyaz Grup

Hatayspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-3

Güzide Gebzespor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1

Adana Demirspor-Somaspor: 3-0

Kaynak: AA
Bu haber 80 sitede yayınlandı.
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL

Bankaya giden 35 bin lirayı cebe indiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı! 2 oğlu tutuklandı

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı! İki oğlu tutuklandı
Meloni’den Husilere sert tepki! 'Suudi Arabistan’ın yanındayım'

Meloni’den "Husiler" açıklaması! Safını açıkça belli etti
Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseldi, Devrim Muhafızları uyardı

Hürmüz'de süper tanker mayına çarptı: İran’dan tehdit gibi uyarı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı

Trump duyurdu! 4 yıldır devam eden savaşta ateşkese varıldı
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

Ünlü isim Kayserilileri hedef aldı: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık

Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden nasıl çıkarıldığını anlattı: Anlaştık, tatile çıktım, işim bitti

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı ayrılığın perde arkasını anlattı