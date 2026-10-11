Nesine 2. Lig'de 6. hafta tamamlandı, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta sonuçlar belli oldu

Nesine 2. Lig'de 6. hafta tamamlandı, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta sonuçlar belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı. İki grupta bugün oynanan maçlarda Adana Demirspor Somaspor'u 3-0 yenerken, Elazığspor da Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı Grup'ta da Serikspor, Adana 01 FK'ye 0-1 mağlup oldu.
Nesine 2. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.
İki grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Serikspor- Adana 01 FK: 0-1
Karacabey Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2
Sultan Su İnegölspor-Fethiyespor: 2-1
Erzincan Futbol Yatırımları-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-1
52 Orduspor-Kırklarelispor: 2-1
Sakaryaspor-Ekinciler İskenderunspor: 2-2
Beyaz Grup
Hatayspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-3
Güzide Gebzespor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1
Adana Demirspor-Somaspor: 3-0
Kaynak: AA