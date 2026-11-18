Nesine 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta sonuçlar alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı; Kırmızı ve Beyaz Grup'ta sonuçlar alındı. Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü-Kırklarelispor 1-1, Beyaz Grup'ta Adana Demirspor-GMG Kastamonuspor 2-2 berabere kaldı.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı.
Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Serikspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 0-1
KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0
Ankara Demirspor-52 Orduspor FK: 0-2
12 Bingölspor-Sakaryaspor: 0-1
MKE Ankaragücü- Kırklarelispor : 1-1
Sultan Su İnegölspor-Ekinciler İskenderunspor: 2-0
Fethiyespor-Kütahyaspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-3
Beyaz Grup
Seza Çimento Elazığspor-Menemen FK: 1-1
Güzide Gebzespor-Ankaraspor: 2-1
Çorluspor 1947-Muşspor: 1-4
Adana Demirspor- Gmg Kastamonuspor : 2-2
ISBAŞ Isparta 32-Somaspor: 0-0
Hatayspor-İnegöl Kafkasspor: 0-2
Arkent Arnavutköy Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-3
Aliağa Futbol-Sebatspor: 2-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1