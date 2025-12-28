Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta, 8 maçla sona erdi. Alınan sonuçlar arasında Kepezspor-Batman Petrolspor 1-4, İskenderunspor-MKE Ankaragücü 4-2 gibi önemli karşılaşmalar yer aldı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta, oynanan 8 müsabakayla sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Kepezspor- Batman Petrolspor : 1-4
Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
İskenderunspor- Mke Ankaragücü : 4-2
Anagold 24Erzincanspor-Seza Çimento Elazığspor: 1-1
Sultan Su İnegölspor-Altınordu: 3-1
Muğlaspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Beykoz Anadoluspor-Karaman FK: 2-0
Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor: 1-4
