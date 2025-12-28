Futbol: Nesine 2. Lig

Haberler

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta, 8 maçla sona erdi. Alınan sonuçlar arasında Kepezspor-Batman Petrolspor 1-4, İskenderunspor-MKE Ankaragücü 4-2 gibi önemli karşılaşmalar yer aldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta, oynanan 8 müsabakayla sona erdi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Kepezspor- Batman Petrolspor : 1-4

Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

İskenderunspor- Mke Ankaragücü : 4-2

Anagold 24Erzincanspor-Seza Çimento Elazığspor: 1-1

Sultan Su İnegölspor-Altınordu: 3-1

Muğlaspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Beykoz Anadoluspor-Karaman FK: 2-0

Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor: 1-4

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
