Nesine 2. Lig Beyaz Grup finali, Bursa'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup finalinin Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda gerçekleşeceğini açıkladı. Finalde Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya gelecek.
TFF'nin açıklamasına göre Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasında oynanacak final karşılaşması, 10 Mayıs Pazar günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Can Öcal