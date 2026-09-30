Nesine 2. Lig Beyaz Grup 5. haftada Elazığspor-Çorluspor maçını Erdem Temel yönetecek

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 5. haftada Elazığspor-Çorluspor maçını Erdem Temel yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Elazığspor-Çorluspor 1947 mücadelesini İzmir Bölgesi'nden Erdem Temel yönetecek; 4 Ekim Pazar 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Elazığspor-Çorluspor 1947 maçını İzmir Bölgesi'nden Erdem Temel yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5. Hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Elazığspor - Çorluspor 1947 karşılaşmasını İzmir Bölgesi Klasman Hakemi Erdem Temel yönetecek. Karşılaşmada İzmir Bölgesi'nden Denizcan Şahin ile Mevlüt Bozok yardımcı hakemlikleri yapacak. Maçın 4. Hakemi yine İzmir Bölgesi'nden Fuat Filiz olacak. 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan maça Elazığ Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.