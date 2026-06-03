Nesine 2. Lig gruplarının kura çekimi, 7 Haziran'da Ankara'da yapılacak

Futbolda 2026-2027 sezonu Nesine 2. Lig gruplarının kura çekimi, 7 Haziran Pazar günü kulüp yetkililerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, özel bir otelde düzenlenecek olan TFF Olağan Mali Genel Kurulunun ardından Ancyra Salonu'nda yapılacak.