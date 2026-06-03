Nesine 2. Lig gruplarının kura çekimi, 7 Haziran'da Ankara'da yapılacak
Futbolda 2026-2027 sezonu Nesine 2. Lig gruplarının kura çekimi, 7 Haziran Pazar günü Ankara'da kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Futbolda 2026-2027 sezonu Nesine 2. Lig gruplarının kura çekimi, 7 Haziran Pazar günü kulüp yetkililerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, özel bir otelde düzenlenecek olan TFF Olağan Mali Genel Kurulunun ardından Ancyra Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan