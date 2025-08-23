Nesine 2. Lig 2025-26 Sezonu Başladı

Güncelleme:
Nesine 2. Lig'in 2025-26 sezonu, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan 4 karşılaşmayla başladı. Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyesi ve Kırklarelispor'un maçı 0-0 berabere biterken, Beyaz Grup'ta ise üç maçta 1-1 sonuçları alındı.

Nesine 2. Lig'de 2025-26 sezonu, 4 karşılaşmayla başladı.

Ligin ilk haftasında Kırmızı Grup'ta 1, Beyaz Grup'ta 3 müsabaka yapıldı. Sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Arnavutköy Belediyesi Futbol SK- Kırklarelispor : 0-0

Beyaz Grup:

Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Karacabey Belediyespor-Kepezspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
