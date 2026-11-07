Nesibe Aydın Okulları, deplasmanda Çimsa ÇBK Mersin'i 73-71 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın Okulları, deplasmanda Çimsa ÇBK Mersin'i 73-71 yendi. Nesibe Aydın Okulları deplasmandan galibiyetle ayrılırken Çimsa ÇBK Mersin sahasında mağlup oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Burak Anlatıcı, Yasin Kahraman, Sezer Bor
Çimsa ÇBK Mersin : Leite 16, Thomas 15, Sinem Ataş 2, Beren Burke 14, Esra Ural 4, Büşra Akbaş, Azra Erçelik, lagupova 4, Diaby 16
Nesibe Aydın Okulları: Harmon 4, Nelson 6, Tuba Poyraz 19, Beers 10, Yağmur Önal 21, Ivanova 2, Begic 8, Büşra Akgün 3
1. Periyot: 15-25
Devre: 27-50
3. Periyot: 51-62
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın Okulları, deplasmanda Çimsa ÇBK Mersin'i 73-71 yendi.
Kaynak: AA