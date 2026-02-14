Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadın Basketbol Süper Ligi'nde oynanan başkent derbisinde Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 94-69 mağlup etti ve ligdeki 10. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nihat Çetin, Batuhan Mert Gül, Mustafa Çeltiker

OGM Ormanspor: Duygu Özen 6, Kübra Erat 32, Damla Gezgin 8, Gamze Takmaz 3, DeShields 18, Yağmur Güvercin 2, Zübeyde Yıldırım

Nesibe Aydın : Green 26, Pelin Gülçelik 1, Yağmur Önal 11, Davis 17, Bone 25, Derin Yaya, Turner 2, Büşra Akgün 3, Elif Çayır 6, Melike Yalçınkaya 3, Beyza Orhan

1. Periyot: 22-21

Devre: 33-39

3. Periyot: 44-69

Beş faulle oyundan çıkan: 34.05 Gamze Takmaz (OGM Ormanspor)

Halkbank Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki başkent derbisinde Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 94-69 yendi.

Nesibe Aydın bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 14. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
