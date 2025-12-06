Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 73-60'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta ilk periyot 18-18 sona ererken, devre sonunda Nesibe Aydın önde yer aldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Benhür İrcel, Aygün Akgün

Nesibe Aydın : Davis 19, Bone 12, Melike Yalçınkaya 5, Green 20, Yağmur Önal 4, Tuğçe Gürel, Büşra Akgün 3, Turner 7, Derin Yaya 3

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 3, Duygu Özen 8, Kübra Erat 9, de Shields 6, Anigwe 21, Damla Gezgin 11, Banu Şimşek, Fraser 2

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-33

3. Periyot: 63-46

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
