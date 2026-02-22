Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 75-66 yenerek sezonun 11. galibiyetini elde etti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Cemil Uygül, Ali Osman Kanık, Sait Nedim Çelik

Nesibe Aydın : Davis 15, Bone 30, Pelin Gülçelik 5, Green 11, Yağmur Önal 9, Turner 2, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya, Derin Yaya

Emlak Konut: Thomas 28, Delaere, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 2, Macaulay 7, Ceren Akpınar 8, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 11

1. Periyot: 12-11

Devre: 34-27

3. Periyot: 45-42

Beş faulle çıkan: 32.45 Melike Yalçınkaya (Nesibe Aydın ), 37.40 Macaulay (Emlak Konut)

Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 75-66 mağlup etti.

Nesibe Aydın, sezondaki 11. galibiyetini alırken Emlak Konut, 6. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda