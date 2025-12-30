Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 90-75 mağlup etti. İlk yarıyı 45-44 önde kapatan Nesibe Aydın, 14. haftada 8. galibiyetini elde etti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Samet Biner, Özkan Talo, Aygün Akgül

Nesibe Aydın : Bone 23, Pelin Gülçelik 2, Şeyma Yılık 6, Turner 11, Yağmur Önal 12, Davis 17, Elif Çayır 2, Aysude Torcu 4, Derin Yaya, Melike Yalçınkaya 7, Tuğçe Gürel 6

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Saliha Mandıracı 11, Elif Emirtekin 14, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 5, Başak Altunbey 18, Sıla Kaya 14, Nisa Yalçın 6

1. Periyot: 20-19

Devre: 45-44

3. Periyot: 68-58

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 90-75 mağlup etti.

Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini aldı. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti