Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 90-75 mağlup etti. İlk yarıyı 45-44 önde kapatan Nesibe Aydın, 14. haftada 8. galibiyetini elde etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Samet Biner, Özkan Talo, Aygün Akgül
Nesibe Aydın : Bone 23, Pelin Gülçelik 2, Şeyma Yılık 6, Turner 11, Yağmur Önal 12, Davis 17, Elif Çayır 2, Aysude Torcu 4, Derin Yaya, Melike Yalçınkaya 7, Tuğçe Gürel 6
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Saliha Mandıracı 11, Elif Emirtekin 14, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 5, Başak Altunbey 18, Sıla Kaya 14, Nisa Yalçın 6
1. Periyot: 20-19
Devre: 45-44
3. Periyot: 68-58
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 90-75 mağlup etti.
Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini aldı. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.