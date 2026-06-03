Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Raegan Beers'i kadrosuna kattı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Nesibe Aydın, 22 yaşındaki ABD'li pivot Raegan Beers'i kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncunun enerjisi ve pota altındaki etkili oyunuyla takıma katkı sağlayacağını belirtti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın, 22 yaşındaki ABD'li pivot Raegan Beers'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında "Mücadelesi, enerjisi ve pota altındaki etkili oyunuyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Raegan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu