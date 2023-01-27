Nereye gittin Emre Çolak! 31 yaşında imza attığı takım çok konuşulur

Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Başakşehir'de de top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de İspanya'da Deportivo forması giymişti.