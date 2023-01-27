Nereye gittin Emre Çolak! 31 yaşında imza attığı takım çok konuşulur
Spor Haberleri
Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Başakşehir'de de top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de İspanya'da Deportivo forması giymişti.
Kasım ayında Göztepe'den ayrılan Emre Çolak sürpriz bir transfere imza attı. Deneyimli futbolcunun yeni rotası, İspanya 3. Lig'i oldu.
SEZON SONUNA KADAR İMZA ATACAK
Emre Çolak, İspanya 3. Lig takımı CF Intercity formasını giydi. 31 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde top koşturacak.
DEPORTIVO'DA OYNAMIŞTI
Bu sezon Göztepe formasıyla 9 maça çıkan Emre Çolak gol ya da asist katkısı üretememişti. Deneyimli futbolcu, İspanya'da daha önce Deportivo forması giydi.
Haberler.com - Spor