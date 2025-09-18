Nereden nereye! Taraftarın gelmesi için ortalığı yıktığı isim istenmeyen adam oldu

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Son dakikalarda yenen gol ve hakem kararları tartışma yaratırken, en çok konuşulan isim Anderson Talisca oldu.

TALISCA YİNE PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarının başında VAR uyarısıyla kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca, kaleciye nişanladı. Ligin 2. haftasında oynanan Göztepe maçında da penaltıdan yararlanamayan Brezilyalı oyuncu, toplamda 4 puan kaybında başrol oynadı.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Maç boyunca bireysel oyunu ve pas tercihleri nedeniyle de eleştirilen Talisca, taraftarların hedefi oldu. Kaçan penaltının ardından her top alışında ıslıklarla protesto edildi. Tepkiler Szymanski ve İrfan Can Eğribayat'a da yöneldi.

PERFORMANSI VE MAAŞI

Geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan transfer edilen 31 yaşındaki Talisca, 31 resmi maçta 14 gol ve 2 asist kaydetti. Yaklaşık 10 milyon euro maaşıyla takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.