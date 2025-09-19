Nereden nereye! Muslera 16. saniyede gol yedi

Galatasaray'dan ayrılıp Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, Libertadores çeyrek finalinde Flamengo karşısında henüz 16. saniyede kalesinde gol görerek büyük bir şok yaşadı.

MUSLERA'YA 16. SANİYE ŞOKU

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo ile Estudiantes'in karşı karşıya geldiği Libertadores çeyrek final ilk maçında tarihi bir an yaşandı. Karşılaşma başlar başlamaz Brezilya ekibi 16. saniyede golü buldu.

SAVUNMAYA SERT TEPKİ

Kalesinde çok erken bir gol gören tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera büyük hayal kırıklığı yaşadı. Uruguaylı kaleci, pozisyon sonrası savunmadaki arkadaşlarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

FLAMENGO AVANTAJI KAPTI

Mücadeleyi 2-1 kazanan Flamengo, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Muslera ise Estudiantes kariyerindeki en zor anlardan birini yaşadı.