Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de uzun süredir geleceği merak edilen İrfan Can Kahveci hakkında yönetimin kararını verdiği öğrenildi. İki ay önce kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcunun, sarı-lacivertli takımın yeni planlamasında yer almadığı belirtildi.

KENDİSİNE KULÜP BULMASI İSTENDİ

12 Ekim'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin, bu süreçten sonra teknik ve idari kadronun planları dışında kaldığı ifade edildi. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuya kendisine kulüp bulması yönünde bildirimde bulundu.

İKİNCİ YARI PLANLAMASINDA YOK

Sarı-lacivertlilerin, İrfan Can Kahveci'yi ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği ve oyuncunun devre arası transfer döneminde bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 183 resmi maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 32 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.