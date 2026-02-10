Haberler

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Güncelleme:
Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. "Nereden nereye" ve "Bu çocuğu şimdi tüm dünya tanıyor" ifadeleriyle paylaşılan kare, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Gençlik dönemine ait fotoğrafta mütevazı bir görüntü veren Salah'ın, bugün dünya futbolunun en tanınan isimlerinden biri haline gelmesi dikkat çekti. Paylaşımlar, yıldız futbolcunun kariyer yolculuğunu bir kez daha hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Muhammed Salah'ın eski fotoğrafı, futbolseverler tarafından "azmin ve çalışmanın simgesi" olarak yorumlandı. Kullanıcılar, yıldız futbolcunun geldiği noktaya vurgu yapan çok sayıda yorum yaptı.

Alper Kızıltepe
