Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti

Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
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İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden biri olan ve 114 yıllık geçmişi bulunan Brescia, borçlarını ödeyemeyerek iflas etti. Son 2 aylık maaş ödemelerini zamanında yapamayan kulüp, iflasa sürüklendi ve profesyonel futbol kulübü statüsünü kaybetti.

114 yıl önce kurulan, İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Brescia, borcunu ödeyemeyince iflas etti. Kulübün 3 milyon euro borcu bulunduğu belirlendi.

İFLAF BAYRAĞINI ÇEKTİ

Brescia, daha önce Serie A'da yer alırken, mali sorumluluklarını yerine getiremediği için Serie C'ye düşürülmüştü. Son 2 aylık maaş ödemelerini zamanında yapamayan kulüp, iflasa sürüklendi ve profesyonel futbol kulübü statüsünü kaybetti.

Brescia'da daha önce Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi dünya futbolunun önemli isimleri forma giymişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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