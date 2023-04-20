Nenad Bjelica, Trabzonspor'da ilk maçına çıktı
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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında DG Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Teknik direktör Orhan Ak'ın görevinden ayrılmasının ardından bordo-mavili takımın başına geçen Bjelica, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verdi.
51 yaşındaki teknik direktörün maç esnasında zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor