Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente ulaştıktan sonra bordo-mavili kulübün müzesini ve stadyumunu gezdi. Bjelica, "Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz" dedi.

Trabzonspor tarihindeki ilk Hırvat teknik direktör olan Nenad Bjelica, İstanbul'da başkan Ertuğrul Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Taraftarın heyecanla beklediği teknik adam, ayağının tozuyla Trabzonspor'un Şamil Ekinci Müzesi'ni gezdi. Trabzonspor Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun'dan bordo-mavili kulübün geçmişi hakkından bilgi alan teknik adam, sonrasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Akyazı Stadyumu'na geçti.