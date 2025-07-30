Nelson Semedo Fenerbahçe ile Transfer Görüşmeleri İçin İstanbul'a Geliyor

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Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a uçtu. Sarı-lacivertli kulüp, Semedo'nun sağlık kontrollerini tamamlamak üzere yolda olduğunu duyurdu.

Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Lazio ile oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından stadyumda yaptığı duyuruyla 1993 doğumlu Nelson Semedo'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Semedo, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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