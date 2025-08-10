Nelson Semedo'dan Turu Geçme Mesajı: 'Bunu Hak Ettik'

FENERBAHÇELİ futbolcu Nelson Semedo, "Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, 12 Ağustos Salı akşamı Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.

Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirten Semedo, "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum.

İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam yaratacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, %100'müzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz" dedi.