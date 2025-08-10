Nelson Semedo'dan Turu Geçme Mesajı: 'Bunu Hak Ettik'

Nelson Semedo'dan Turu Geçme Mesajı: 'Bunu Hak Ettik'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo, Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşı öncesi, kulüp ve taraftarların bunu hak ettiğini vurgulayarak turu geçeceklerine inandıklarını belirtti.

FENERBAHÇELİ futbolcu Nelson Semedo, "Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, 12 Ağustos Salı akşamı Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.

Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirten Semedo, "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum.

İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam yaratacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, %100'müzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt

Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Öcalan serbest mi bırakılacak?
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.