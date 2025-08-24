Neler yaptı öyle! Juventus'a galibiyeti Kenan Yıldız getirdi

Neler yaptı öyle! Juventus'a galibiyeti Kenan Yıldız getirdi
Güncelleme:
Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı 2-0 mağlup etti. Kenan Yıldız maçı 2 asistle tamamladı. Juventus taraftarı, Kenan Yıldız'ın performansına dair sosyal medyada birçok yorum paylaşarak övgülerde bulundu.

Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile Parma karşı karşıya geldi. Juventus'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, 2-0 kazandı.

KENAN'DAN 2 ASİST

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Bu gollerin asistleri milli oyuncumuz Kenan Yıldız'dan geldi. Juventus'ta Andrea Cambiaso 83. dakikada kırmızı kart gördü.

3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona taraftarlarının önünde 3 puanla başladı. Parma ise ilk maçında puanla tanışamadı.

SOSYAL MEDYADA ÖVE ÖVE BİTİRİLEMEDİ

Gösterdiği performansla yıldızlaşan Kenan Yıldız'ı Juventus taraftarı öve öve bitiremedi. Siyah-beyazlı takımın taraftarı, milli oyuncunun performansına dair sosyal medyada birçok yorum paylaştı ve Kenan'ın iyi oyununu dile getirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
