Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland, sahasında Celtic'i 3-1 yenerek grubunda liderliğe yükseldi. Ev sahibi ekibin gollerini Martin Erlic, Mikel Gogorza ve Franculino atarken, Celtic'in tek golünü Reo Hatate penaltıdan kaydetti. Bu galibiyetle Midtjylland, 4'te 4 yaparak liderliğini perçinledi. Diğer yandan Celtic, 4 puanda kaldı ve üst tur umutlarını zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Midtjylland, sahasında Celtic'i 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve grubunda liderlik koltuğuna oturdu.
MİDTJYLLAND'DAN FARKLI GALİBİYET
Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde MCH Arena'da oynanan karşılaşmada Danimarka temsilcisi, ilk yarıda bulduğu gollerle farkı yakaladı.
Ev sahibi ekibin gollerini Martin Erlic (33'), Mikel Gogorza (35') ve Franculino (41') kaydetti. Celtic'in tek sayısı ise 81. dakikada Reo Hatate'nin penaltısından geldi.
LİDERLİK KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALDI
Bu galibiyetle birlikte Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 galibiyet alarak liderliğini perçinledi. İskoç temsilcisi Celtic ise 4 puanda kaldı ve üst tur umutlarını zora soktu.
SIRADAKİ RAKİPLER
Midtjylland bir sonraki maçta deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Celtic ise zorlu Feyenoord deplasmanına gidecek.