Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Midtjylland, sahasında Celtic'i 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

MİDTJYLLAND'DAN FARKLI GALİBİYET

Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde MCH Arena'da oynanan karşılaşmada Danimarka temsilcisi, ilk yarıda bulduğu gollerle farkı yakaladı.

Ev sahibi ekibin gollerini Martin Erlic (33'), Mikel Gogorza (35') ve Franculino (41') kaydetti. Celtic'in tek sayısı ise 81. dakikada Reo Hatate'nin penaltısından geldi.

LİDERLİK KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALDI

Bu galibiyetle birlikte Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 galibiyet alarak liderliğini perçinledi. İskoç temsilcisi Celtic ise 4 puanda kaldı ve üst tur umutlarını zora soktu.

SIRADAKİ RAKİPLER

Midtjylland bir sonraki maçta deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Celtic ise zorlu Feyenoord deplasmanına gidecek.