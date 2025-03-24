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Neler çıkardı neler! Livakovic Fransa'ya son ana kadar direndi

Neler çıkardı neler! Livakovic Fransa'ya son ana kadar direndi
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UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa, Hırvatistan'ı 2-0 yenerek maçı penaltılara taşıdı ve yarı finale yükseldi. Bu maçta 6, ilk maçta 8 kurtarış yapan Livakovic performansıyla takdir topladı.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ve penaltılarla tur atlayan Fransa oldu.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, 52. dakikada Michael Olise ve 80. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle maçı uzatmalara taşıdı.

30 dakikalık uzatmanın ardından maç penaltılara taşındı. Fransa, 7 penaltıda 5 isabet sağladı. Kounde ve Hernandez penaltı atışlarından faydalanamadı. Hırvatistan ise 7 penaltıda 3 kez kaçırınca büyük avantajına karşın elendi.

LIVAKOVIC ALKIŞ ALDI

Bu maçta 6, ilk maçta 8 kurtarış yapan Livakovic performansıyla takdir topladı. Fransa, bu sonuçla birlikte yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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