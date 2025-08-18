Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü

Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Brezilyalı kaleci Marcos Felipe, Beşiktaş-Eyüpspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. İstanbul'a 2 gün önce gelen ve Eyüpspor'a imza atan Felipe, maç boyunca gösterdiği refleksler ve kritik kurtarışlarla adeta bir duvar oldu. Beşiktaş'ın hücum hattı, Felipe'yi geçmekte zorlandı. Maç sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Felipe'yi özel olarak kutladı.

2 gün önce İstanbul'a gelen ve Eyüpspor'a imza atan Brezilyalı kaleci Marcos Felipe, dün akşam oynanan Beşiktaş-Eyüpspor maçına damga vurdu.

BERKE'Yİ HEMEN UNUTTURDU

Eyüpspor, Berke Özer'i Lille'e gönderdikten hemen sonra Bahia'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcos Felipe ile Beşiktaş karşısında adeta duvar oldu. İstanbul'a 2 gün önce gelen ve imza atan Brezilyalı kaleci, 90 dakika boyunca gösterdiği refleksler ve kritik kurtarışlarla takımına hayat verdi.

ETTEN DUVAR ÖRDÜ, TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Beşiktaş uzun süre galibiyet için yüklenip net fırsatlar yaratsa da Brezilyalı kaleciyi geçemedi.90+6'da Rafa Silva'nın golü galibiyeti getirse de, asıl kahraman şüphesiz Marcos Felipe oldu. Siyah-beyazlıların hücum hattı özellikle ikinci yarıda büyük baskı kursa da Brezilyalı eldiven, tam 7 net kritik kurtarış yaparak rakibine geçit vermedi.

SOLSKJAER BİLE TEBRİK ETTİ

Maç sonu Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Brezilyalı kalecinin yanına giderek özel olarak kutladı. Berke Özer gibi geçtiğimiz sezonun çıkış yapmış bir ismi kaybedilse de Eyüpspor'un transfer hamlesi kısa sürede karşılığını buldu.

