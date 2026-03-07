Haberler

Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

  • RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
  • RAMS Başakşehir'in gollerini Ömer Ali Şahiner 13. dakikada ve Ivan Brnic 69. dakikada attı.
  • RAMS Başakşehir, bu galibiyetle ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak 42 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

NEFES KESEN MAÇ BAŞAKŞEHİR'İN

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69. dakikada Ivan Brnic kaydetti. Göztepe'nin tek golü 39. dakikada Alexis Antunes'ten geldi. Sarı-kırmızılılar, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden RAMS Başakşehir, 42 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göztepe, 42 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

