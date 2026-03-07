Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

NEFES KESEN MAÇ BAŞAKŞEHİR'İN

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69. dakikada Ivan Brnic kaydetti. Göztepe'nin tek golü 39. dakikada Alexis Antunes'ten geldi. Sarı-kırmızılılar, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden RAMS Başakşehir, 42 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göztepe, 42 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.