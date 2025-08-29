Nefesleri kesen maç! Arda Turan'ın Shakhtarı uzatmalarda güldü

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Servette ile deplasmanda 1-1'in rövanşında karşı karşıya geldi.

90 DAKİKADA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Servette, 52. dakikada Lilian Njoh ile 1-0 öne geçti. Bu gole Shakhtar Donetsk, 70. dakikada penaltıdan Kevin ile karşılık verdi.

UZATMALARDA GÜLEN ARDA TURAN'IN SHAKHTAR'I

90 dakikası eşitlikle biten müsabakada uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma devresinin 113. dakikasında Shakhtar Donetsk adına sahneye çıkan Kaua Elias, takımını 2-1 öne geçirdi.

KONFERANS LİGİ'NE KATILMAYI BAŞARDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele 2-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte, Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Servette ise Avrupa'ya veda etti.