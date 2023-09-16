Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş

Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele'nin, Genoa'dan gelen teklifi reddettiği öğrenildi. Ndombele'nin, "Siz yeni yükselmiş bir takımsınız, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleriyle İtalyan ekibine olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın yeni yıldızı Tanguy Ndombele'nin İtalyan ekibi Genoa'dan gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı.

GENOA TEKLİF YAPTI

La Repubblica yer alan habere göre, İtalyan ekibi Genoa'nın yaz transferi döneminde yıldız futbolcu Ndombele ile ilgilendiği ve teklif yaptığı kaydedildi.

NDOMBELE REDDETTİ

Fransız yıldız Ndombele ise, Genoa'nın "Siz yeni yükselmiş bir takımsınız, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleriyle teklifi reddettiği aktarıldı.

GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

26 yaşındaki futbolcunun daha sonra bu isteğine ulaştığı ve Galatasaray'a imza atarak Devler Ligi'nde oynama fırsatı elde edeceği hatırlatıldı.