'Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?' sorusuna Kenan'dan olay yanıt

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, verdiği röportajda hem eski kulübü Bayern Münih'e hem de Almanya'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın sözleri futbol gündemine oturdu.

"BAYERN'DE HİÇBİR ZAMAN GÜVEN HİSSETMEDİM"

Corriere dello Sport'a konuşan Kenan Yıldız, Bayern Münih'te geçirdiği yıllara dair çarpıcı ifadeler kullandı. 11 yıl Alman ekibinde kaldığını belirten genç oyuncu, "Orada çok sorun yaşadım ve hiçbir zaman bana güvenildiğini hissetmedim. Her zaman benden daha iyi biri vardı" dedi. Bayern'den ayrılma kararının zor olmadığını söyleyen Yıldız, bu sürecin kendisi için doğal bir tercih olduğunu vurguladı.

"JUVENTUS'TA MUTLUYUM"

Juventus'ta kendisine duyulan güvenin altını çizen milli futbolcu, "Ben hiçbir zaman para için oynamadım. Daha iyi olmak için oynuyorum. Juventus bana büyük güven verdi, bu Bayern'de eksik olan bir şeydi" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM TERCİHİNE NET YANIT

Kenan Yıldız, neden Türkiye A Milli Takımı'nı seçtiği sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi. Genç yıldız, "Almanya'da benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünmüyorlardı. Sürekli başkalarını çağırıyorlardı. Yeteneklerimin farkında olan tek kişi ben değildim" diyerek Alman futboluna gönderme yaptı.

"KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM"

Kariyerinin başında olduğunu vurgulayan Yıldız, Juventus efsanesi Alessandro Del Piero ile kıyaslanmayı doğru bulmadığını belirtti. Genç oyuncu, kendi yolunu çizmek istediğini ifade etti.

Ayrıca Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun gibi genç yeteneklerle birlikte güçlü bir milli takım jenerasyonuna sahip olduklarını dile getirdi.