Neden kırmızı kart gördü? Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında hakeme söylediklerini bizzat açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görme nedenini anlattı. Özür dileyen deneyimli hoca, "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan atılan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke'ye yaşananları anlattı.

"HAVAYA GİRDİNİZ, HER ŞEYE SARI KART GÖSTERİYORSUNUZ"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN ÖZÜR DİLEDİ"

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer de yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi." demişti.