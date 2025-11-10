Necip Uysal Bahis Soruşturmasına Yanıt Verdi: 'İsmim Tertemiz'

BEŞİKTAŞ forması giyen Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında listede isminin yer almasıyla ilgili, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturmasında bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında olması hakkında açıklamada yaptı. Necip Uysal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."