Necip Uysal, Bahis İddialarını Reddetti ve Suç Duyurusunda Bulundu

Güncelleme:
Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, hakkındaki bahis iddialarını yalanlayarak İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Uysal, T.C. kimlik numarasıyla izni olmadan hesap açıldığını belirtti.

YÜRÜTÜLEN 'BAHİS' soruşturması kapsamında, hakkındaki iddiaları dün yaptığı açıklamayla reddeden Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Suç duyurusunun ardından açıklamalar yapan Uysal, "Oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp bonus kuponla 2 kupon şeklinde oynanmış. Bugün de bu bahisi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldik" dedi.

TFF Hukuk Kurulu hakemlere yönelik yürütülen 'Bahis' soruşturması kapsamında, bin 24 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. TFF'nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu iddia edildi. Bu isimler arasında Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal'ın da bulunduğu da iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

'KİMLİK NUMARAMLA HESAP AÇILMIŞ 2 KEZ BAHİS OYNANMIŞ'

Uysal, "Bugün bir şikayet için geldik. Oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp bonus kuponla 2 kupon şeklinde oynanmış. Bugün de bu bahisi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldik; herşey açığa kavuşsun diye.Gerçekten çok üzgünüm. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Kulübümle birlikte ismimin böyle şeylerle anılması beni inanılmaz üzüyor. Dünden beri uyku uyuyamıyorum; nasıl konuşacağımı da bilmiyorum, hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu. Çünkü yapmadığım birşey ve benim adıma kopyalanmış bir T.C. kimlik numarası var. Bu şekilde TC noyla o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. 1-2 gün içinde olay sonuçlandıktan sonra, herşeyi devam ettireceğim. Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay Hoca ile de konuştuk. Siteye girmeden T.C. kimlik numaranı yazıp yenileme şifresini gönderiyorsun bu daha sonra telefon numarasına gidiyor.Orada zaten benim teleofn numaram yok. Hayatım boyunca ne bahisin yanından geçmişim telefonuma indirmemişim. Hiçbir üyeliğim yoktur bunlar zaten netleşecektir. Savcılık zaten detaylı açıklamayı yapacak; ondan sonra daha detaylı konuşacağım' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
