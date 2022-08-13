Ne Zehra ne de Hande! Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'ndan hayranlarını mest eden göğüs dekolteli poz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları arasında yer alan Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu sefer voleybol takımının bir başka yıldız ismi Tuğba Şenoğlu, dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının güzel oyuncuları, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Takımın güzel oyuncuları arasında yer alan Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın paylaştığı pozlar sık sık gündem oluyordu ancak bu sefer bambaşka bir isim, paylaştığı pozla sosyal medyayı salladı.

DERİN DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

A milli takımın smaçörü Tuğba Şenoğlu, Instagram hesabından derin dekolteli bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Şenoğlu, pozunun altına ise bir emoji koydu. Güzel oyuncunun fotoğrafına kısa süre içerisinde çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

İşte Tuğba Şenoğlu'nun o pozu: