Ne yaptıysak olmadı! Konferans Ligi'nde Başakşehir, Rigas Skola ile yenişemedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. maçında Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, temsilcimiz rakip kaledeki yoğun baskısına rağmen golü bulamadı. Sahadan beraberlikle ayrılan Başakşehir namağlup serisini sürdürürken, puanı 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.