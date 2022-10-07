Ne yaptıysak olmadı! Konferans Ligi'nde Başakşehir, Rigas Skola ile yenişemedi
Spor Haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. maçında Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, temsilcimiz rakip kaledeki yoğun baskısına rağmen golü bulamadı. Sahadan beraberlikle ayrılan Başakşehir namağlup serisini sürdürürken, puanı 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Rigas Skola ve Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında NSB Arkadija Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Maç boyunca oyunun tek hakimi olan Başakşehir, yakaladığı net fırsatlarda golü bulamadı. Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Golsüz eşitlikle sona eren mücadele sonrası Başakşehir, 7 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.
RAKİP YİNE RIGAS SKOLA
Uefa Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek.