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Bu halini unutun! Merih'in yeni tarzını görenler tanıyamadı

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Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzun sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen Demiral, son maçta bıraktığı bıyıkla dikkat çekti.

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında devam eden ve uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın yeni tarzı sosyal medyada viral oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Suudi Arabistan Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Merih, dün oynanan Al Taawon maçında adından sıkça söz ettirdi. Tarzını değiştiren milli futbolcumuz, bıyık bıraktı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören Demiral'ın yeni tarzı da oldukça beğenildi.

İşte Merih'in yeni tarzı;

Ne yaptın sen Merih? Son hali sosyal medyayı salladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Merih Demiral Spor Haberler

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