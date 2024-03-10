Bu halini unutun! Merih'in yeni tarzını görenler tanıyamadı

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında devam eden ve uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın yeni tarzı sosyal medyada viral oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Suudi Arabistan Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Merih, dün oynanan Al Taawon maçında adından sıkça söz ettirdi. Tarzını değiştiren milli futbolcumuz, bıyık bıraktı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören Demiral'ın yeni tarzı da oldukça beğenildi.

İşte Merih'in yeni tarzı;