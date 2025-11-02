Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Hellas Verona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

HAKAN'DAN SANAT ESERİ GİBİ ASİST

Mücadelenin 16. dakikasında Hakan Çalhanoğlu, sol köşeden kullandığı kornerde ceza yayı içine milimetrik bir orta yaptı. Topa gelişine vuran Piotr Zielinski, muhteşem bir golle Inter'i 1-0 öne geçirdi. Hakan'ın ortasının "ip gibi gittiğini" söyleyen taraftarlar, sosyal medyada milli futbolcuya övgüler yağdırdı.

VERONA DİRENDİ AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Ev sahibi Hellas Verona, 40. dakikada Giovane'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ancak maçın son sözü Inter'den geldi. 90+4'te Martin Frese'nin kendi kalesine attığı gol maça noktayı koydu.

INTER LİGDE YOLUNA GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Inter puanını 21'e yükseltti ve zirve yarışında hata yapmadı. Verona ise 5 puanda kaldı ve düşme hattından çıkamadı. Inter, gelecek hafta sahasında Lazio'yu konuk edecek.