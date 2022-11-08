Ne yaptın Crespo! Sivasspor maçında yaptığı hareketi Galatasaraylılar bile alkışlıyor

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında oynan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, yerde kaldığı bir pozisyonda yaptığı müdahale ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk etti. Ligde lider konumda bulunan sarı lacivertli ekip, zorlu rakibini Valencia'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin 2. sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

TAM BİR SAVAŞÇI: MİGUEL CRESPO

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u mağlup ettiği maçta öne çıkan en önemli oyunculardan biri Miguel Crespo oldu. Yerde kaldığı bir pozisyonda rakip Sivasspor'un atağa çıkmasını engellemek amacıyla sakatlanmayı göze alan yıldız futbolcu, yapmış olduğu riskli müdahalelerle tıpkı savaşan bir asker gibi topa kafasını soktu. Crespo'nun bu müdahalesi sarı-lacivertli taraftarların ve futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

MAÇA DAMGASINI VURDU

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasıyla birlikte sürekli olarak rakip kaleye hücuma çıkmaya çalışan Sivasspor'un ataklarını her defasında kesmeyi başaran Portekizli yıldız futbolcunun yapmış olduğu kritik müdahaleler maça damgasını vurdu.