Ne yaptın Ali Koç! Fener taraftarını küplere bindiren oylama
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiğini oylattı. Bu hareket, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Sarı-lacivertlilerde seçim hazırlıkları sürerken başkan Ali Koç, dün kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Koç, kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
TARAFTARI KÜPLERE BİNDİREN OYLAMA
Düzenlenen organizasyonda konuşan Koç, teknik direktör konusuyla ilgili dikkat çeken bir harekete imza attı. Koç'un, kadın kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada teknik direktörün yerli mi yabancı mı olması gerektiğini oylattığı ortaya çıktı. Başkan Koç, Fenerbahçe kongre üyelerine, "Hoca yerli mi, yabancı mı olsun?" diye oylama yaptırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.