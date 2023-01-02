Ne umdu ne buldu! Fenerbahçe'den kaçarcasına giden Ömer Faruk Beyaz, yıkımı yaşıyor

Bonservisi Stuttgart'ta olan Ömer Faruk Beyaz, kiralık olarak forma giydiği Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'dan ayrıldı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu tüm imkanları elinin tersiyle iterek geçtiğimiz sezonun başında Stuttgart'a transfer olmuştu.