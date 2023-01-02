Ne umdu ne buldu! Fenerbahçe'den kaçarcasına giden Ömer Faruk Beyaz, yıkımı yaşıyor
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Bonservisi Stuttgart'ta olan Ömer Faruk Beyaz, kiralık olarak forma giydiği Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'dan ayrıldı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu tüm imkanları elinin tersiyle iterek geçtiğimiz sezonun başında Stuttgart'a transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili projesini reddederek Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, umduğunu bulamadı. Genç futbolcu, kiralık olarak gönderildiği kulüple de yollarını ayırdı.
"BU AYRILIK ÖMER'İN TALEBİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ"
Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
MAGDEBURG KARNESİ
19 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg forması ile sadece 69 dakika sahada kalma şansı bulabildi.