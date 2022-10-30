Ne taktik ne de kalite! Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini Jesus iki kelime ile özetledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor'u 5-2 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca takımın sürekli kazanmasını "Bencillik yok" diyerek özetledi. Jesus yaptığı açıklamada, "Herkes takımı düşünüyor. Herkes takımın menfaatini düşünüyor. Bu yüzden kim oynarsa oynasın takım kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca başarının sırrını verdi.

"HERKES TAKIMIN MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Oyuncularım bu maçlarda harika performans sergiledi. Güzel bir grubumuz var. Herkes takımı düşünüyor. Bencillik yok. Bunu oyun anlamında değil düşünce anlamında söylüyorum; bencillik yok! Herkes takımın menfaatini düşünüyor. Bu yüzden kim oynarsa oynasın takım kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"SET HÜCUMUNDA KUVVETLİYDİK"

"3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimiz gibi tamamladık. Liderliği sürdürmek için 3 puan almamız önemliydi. Takım ilk yarıda çok iyi oynadı. Set hücumunda kuvvetliydi. Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra kalitemizi ortaya koyarak daha fazla gol attık.

"DEFANSTA DA KUVVETLİ OLMANIZ GEREKİR"

34 gol atmış olmak önemli. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Bunun için çok çalışıyoruz. Her anlamda iyi olmanız gerekiyor. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyun demek. Çok fazla gol atmaya çalıştığınız zaman arkada boşluk veriyorsunuz. Defansta da kuvvetli olmanız gerekir. Benim istediğim oyun bu. Oyuncularım da böyle oynuyor.

"SADECE 2 KEZ KAYBETTİK"

Çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik ve bu 2 maçta da 11 kişi değildik. Biri Dinamo Kiev maçıydı. O maçta zaten takım bir araya geleli 1-1.5 ay olmuştu. İkinci kaybettiğimiz maç, Valencia'nın atıldığı maçtı. Yenilgilerimiz bu maçlar. 20 küsur maç yaptık.

"BÜYÜK HEDEFİMİZ SÜPER LİG"

Biz grupta asıl hedefimiz gerçekleştirdik. Bu da gruptan çıkmaktı. Benim kafamdaki düşünce, Türkiye Ligi. Büyük hedefimiz bu. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz. Kiev maçında hangi oyunculara şans vereceğimi henüz düşünmedim."