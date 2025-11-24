Haberler

Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı
Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Mustafa Denizli, Galatasaray'ı değerlendirdi. Sakat oyuncular dahil Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olan Roland Sallai'nin en büyük kayıp olduğunu belirten Denizli, ''Şu anda cezalı duruma düşmemesi gereken en önemli adam Sallai. Çok yönlü bir futbolcu, Galatasaray için en büyük kayıp oldu.'' dedi.

  • Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde sezonun en zorlu haftalarından birini yaşayacağını söyledi.
  • Mustafa Denizli, Galatasaray'ın taraftarına net bir galibiyet mesajı veremediğini ifade etti.
  • Mustafa Denizli, Roland Sallai'nin cezalı duruma düşmesini Galatasaray'ın en büyük kaybı olarak değerlendirdi.

Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Mustafa Denizli, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı HT Spor ekranlarında değerlendirdi.

''NET BİR GALİBİYET MESAJI VEREMEDİ''

Galatasaray'ın oyun formatını eleştiren Mustafa Denizli, '' Galatasaray, bildiğimiz oyun formatından uzak bir görüntü verdi. İkinci yarının başında golleri bulmasaydı çok zorlu bir maç olacaktı. Taraftarına net bir şekilde galibiyet mesajı veremedi.'' dedi.

''EN ZOR HAFTALARDAN BİRİ''

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Denizli, " Galatasaray, belki de sezonun en zorlu haftalarından birini yaşayacak.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KAYBI''

Mustafa Denizli, sakat oyuncuların yanı sıra Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Roland Sallai'nin cezalı duruma düşmesinin büyük kayıp olduğunu belirterek, ''Şu anda cezalı duruma düşmemesi gereken en önemli adam Sallai. Çok yönlü bir futbolcu, Galatasaray için en büyük kayıp oldu.'' yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500
