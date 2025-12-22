Haberler

Feyenoord'a sahasında büyük şok

Güncelleme:
Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Feyenoord, sahasında Twente ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Twente, 19. dakikada Daan Rots'un golüyle öne geçti. Ancak 74. dakikada Gonçalo Borges'in golüyle Feyenoord maça denge getirdi. Bu sonuçla Feyenoord puanını 35'e, Twente ise 25'e yükseltti. Feyenoord, şampiyonluk yarışında kritik bir haftada sahasında puan kaybı yaşadı.

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Feyenoord, sahasında Twente'yi konuk etti. De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelede konuk ekip Twente, 19. dakikada Daan Rots'un attığı golle öne geçti. Feyenoord ise aradığı golü 74. dakikada Gonçalo Borges ile buldu ve karşılaşmaya denge getirdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Feyenoord ligdeki puanını 35'e yükseltirken, Twente de 25 puana ulaştı. Ev sahibi ekip, şampiyonluk yarışında kritik bir haftada sahasında puan kaybı yaşadı.

SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI

Feyenoord, gelecek hafta deplasmanda Heerenveen ile karşı karşıya gelecek. Twente ise sahasında Zwolle'yi ağırlayacak.

