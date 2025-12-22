Feyenoord'a sahasında büyük şok
Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Feyenoord, sahasında Twente ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Twente, 19. dakikada Daan Rots'un golüyle öne geçti. Ancak 74. dakikada Gonçalo Borges'in golüyle Feyenoord maça denge getirdi. Bu sonuçla Feyenoord puanını 35'e, Twente ise 25'e yükseltti. Feyenoord, şampiyonluk yarışında kritik bir haftada sahasında puan kaybı yaşadı.
- Feyenoord sahasında Twente ile oynadığı maçı 1-1 berabere tamamladı.
- Twente 19. dakikada Daan Rots'un golüyle öne geçti, Feyenoord 74. dakikada Gonçalo Borges'in golüyle beraberliği yakaladı.
- Bu sonuçla Feyenoord'un puanı 35'e, Twente'nin puanı 25'e yükseldi.
Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Feyenoord, sahasında Twente'yi konuk etti. De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Mücadelede konuk ekip Twente, 19. dakikada Daan Rots'un attığı golle öne geçti. Feyenoord ise aradığı golü 74. dakikada Gonçalo Borges ile buldu ve karşılaşmaya denge getirdi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonucun ardından Feyenoord ligdeki puanını 35'e yükseltirken, Twente de 25 puana ulaştı. Ev sahibi ekip, şampiyonluk yarışında kritik bir haftada sahasında puan kaybı yaşadı.
SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI
Feyenoord, gelecek hafta deplasmanda Heerenveen ile karşı karşıya gelecek. Twente ise sahasında Zwolle'yi ağırlayacak.