Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı
İspanya La Liga 9. hafta maçında Barcelona, El Clasico öncesi sahasında Girona'yı Ronald Araujo'nun 90+3'te attığı golle 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga 9. hafta maçında Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona, 2-1'lik skorla kazandı.
90+3'TE MUTLU SON
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedri ve 90+3'te Ronald Araujo kaydetti. Girona'nın tek golü 20. dakikada rövaşata vuruşla Axel Witsel'den geldi. Barcelona'da deneyimli teknik adam Hansi Flick, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
SIRADAKİ MAÇ EL CLASICO
Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 22'ye yükseltti. Girona ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Girona ise sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek.