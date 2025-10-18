Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

İspanya La Liga 9. hafta maçında Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona, 2-1'lik skorla kazandı.

90+3'TE MUTLU SON

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedri ve 90+3'te Ronald Araujo kaydetti. Girona'nın tek golü 20. dakikada rövaşata vuruşla Axel Witsel'den geldi. Barcelona'da deneyimli teknik adam Hansi Flick, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

SIRADAKİ MAÇ EL CLASICO

Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 22'ye yükseltti. Girona ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Girona ise sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek.